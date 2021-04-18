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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Бетисом»

21:29
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«Кадис» и «Сельта» в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 0:0.

«Сельта» занимает десятое место в таблице. «Кадис» — 13-й.

Также вничью сыграли «Бетис» и «Валенсия» — 2:2. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев был заменен на 68-й минуте встречи. Вместо него вышел Алехандро Бланко.

«Бетис» занимает пятое место в таблице. «Валенсия» — 14-я.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

«Кадис» — «Сельта» — 0:0

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йенссон, Негредо (Лосано, 60), Малбашич (Алехо, 68), Собрино, Санчес (Искиэрдо, 68).

«Сельта»: Вильяр, Араухо (Фонтан, 57), Мальо, Мурильо, Кариколь, Суарес (Солари, 79), Тапия, Феррейра (Баэса, 67), Нолито (Бельтран, 67), Аспас, Мендес.

Предупреждение: Мурильо, 29.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

18 апреля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

«Бетис» — «Валенсия» — 2:2 (2:1)

Голы: Фекир, 12 (1:0). Гонсалу Гедеш, 22 (1:1). Каналес, 42 (2:1). Солер, 61 — с пенальти (2:2).

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено (Миранда, 71), Эмерсон, Каналес, Фекир (Виллиам Карвалью, 71), Родригес, Хоакин (Борха Иглесиас, 64), Хуанми (Лайнес, 64), Тельо (Руибаль, 82).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа (Муса, 9), Солер (Пиччини, 68), Рачич (Олива, 82), Гамейро (Кутроне, 68), Черышев (Бланко, 68), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Миранда, 74. Лайнес, 80. Виктор Руис, 84. Васс, 90+3.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

18 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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