«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Бетисом»
«Кадис» и «Сельта» в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 0:0.
«Сельта» занимает десятое место в таблице. «Кадис» — 13-й.
Также вничью сыграли «Бетис» и «Валенсия» — 2:2. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев был заменен на 68-й минуте встречи. Вместо него вышел Алехандро Бланко.
«Бетис» занимает пятое место в таблице. «Валенсия» — 14-я.
Чемпионат Испании
Лига 1
33-й тур
«Кадис» — «Сельта» — 0:0
«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йенссон, Негредо (Лосано, 60), Малбашич (Алехо, 68), Собрино, Санчес (Искиэрдо, 68).
«Сельта»: Вильяр, Араухо (Фонтан, 57), Мальо, Мурильо, Кариколь, Суарес (Солари, 79), Тапия, Феррейра (Баэса, 67), Нолито (Бельтран, 67), Аспас, Мендес.
Предупреждение: Мурильо, 29.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
18 апреля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
«Бетис» — «Валенсия» — 2:2 (2:1)
Голы: Фекир, 12 (1:0). Гонсалу Гедеш, 22 (1:1). Каналес, 42 (2:1). Солер, 61 — с пенальти (2:2).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено (Миранда, 71), Эмерсон, Каналес, Фекир (Виллиам Карвалью, 71), Родригес, Хоакин (Борха Иглесиас, 64), Хуанми (Лайнес, 64), Тельо (Руибаль, 82).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа (Муса, 9), Солер (Пиччини, 68), Рачич (Олива, 82), Гамейро (Кутроне, 68), Черышев (Бланко, 68), Гонсалу Гедеш.
Предупреждения: Миранда, 74. Лайнес, 80. Виктор Руис, 84. Васс, 90+3.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
18 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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