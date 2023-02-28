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28 февраля, 23:53

Араухо: «Барселоне» нужно проснуться и перевернуть страницу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании против «Реала».

«Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. «Мадрид» — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу. Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal.

Матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится в четверг, 2 марта. Начало встречи — 23.00 мск.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
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Карим Бензема

Реал

 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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