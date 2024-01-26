«Атлетико» объявил о переходе полузащитника «Антверпена» Вермерена

«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника «Антверпена» Артура Вермерена. 18-летний бельгиец подписал контракт до лета 2030 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мадридцы заплатили за игрока 18 миллионов евро в качестве гарантированной суммы, еще 5 миллионов бонусами. «Антверпен» получит 10 процентов в случае перепродажи хавбека.

В этом сезоне Вермерен провел за клуб 32 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. На счету Вермерена 2 матча за сборную Бельгии.