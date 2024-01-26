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«Атлетико» объявил о переходе полузащитника «Антверпена» Вермерена

Руслан Минаев
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«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника «Антверпена» Артура Вермерена. 18-летний бельгиец подписал контракт до лета 2030 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мадридцы заплатили за игрока 18 миллионов евро в качестве гарантированной суммы, еще 5 миллионов бонусами. «Антверпен» получит 10 процентов в случае перепродажи хавбека.

В этом сезоне Вермерен провел за клуб 32 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. На счету Вермерена 2 матча за сборную Бельгии.

Футбол
ФК Антверпен
ФК Атлетико
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
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 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
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 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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