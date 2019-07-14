"Атлетико" не выплатит Гризманну бонус из-за "Барселоны"

Нападающий Антуан Гризманн остался без бонуса от "Атлетико" после трансфера в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. Французу полагался бонус в 12 миллионов евро в том случае, если стороны согласуют условия трансфера.

Однако "Барселона" выплатила 120 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Ранее сообщалось, что мадридский клуб намерен пожать в суд на "Барсу", так как по ее информации стороны согласовали трансфер еще в марте. Напомним, что отступные Гризманна действовали до 1 июля 2019 года.

Гризманн играл за "Атлетико" с 2014 года, за это время он записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.