«Атлетико» может отпустить Сауля в «Манчестер Юнайтед» из-за кризиса
04:12
«Атлетико» може продать полузащитника Сауля Ньигеса из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусом, сообщает AS. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за 25-летнего испанца.
По информации источника, мадридский клуб в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов, что уменьшит доходы и может вынудить расстаться с Ньигесом.
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