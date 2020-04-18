Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» может отпустить Сауля в «Манчестер Юнайтед» из-за кризиса

04:12
Теги:

«Атлетико» може продать полузащитника Сауля Ньигеса из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусом, сообщает AS. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за 25-летнего испанца.

По информации источника, мадридский клуб в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов, что уменьшит доходы и может вынудить расстаться с Ньигесом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир