«Атлетико» может отпустить Сауля в «Манчестер Юнайтед» из-за кризиса

«Атлетико» може продать полузащитника Сауля Ньигеса из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусом, сообщает AS. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за 25-летнего испанца.

По информации источника, мадридский клуб в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов, что уменьшит доходы и может вынудить расстаться с Ньигесом.