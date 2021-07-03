«Милан» проявляет интерес к Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Espana.

По информации источника, на 29-летнего бразильца претендует «Милан». Миланский клуб ищет замену Хакана Чалханоглу, который на правах свободного агента перешел в «Интер». Из-за плохого физического состояния Коутиньо «Милан» рассматривает только аренду футболиста.

В сезоне-2020/21 Коутиньо из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился 3 забитыми мячами и 2 ассистами.