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Сегодня, 19:19

«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Эспаньола» в добавленное время

Роман Шишов
Корреспондент
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«Атлетико» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Эспаньолом» со счетом 1:1.
Фото Atleti, Twitter

«Атлетико» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании победил «Эспаньол» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля на 52-й миунте отличился Янник Карраско. Ответный гол на 74-й минуте забил Рауль де Томас. Победный гол с пенальти был забит на 90+8-й минуте встречи — дубль оформил Карраско.

На 71-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Жоффрей Кондогбиа.

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице примеры. «Эспаньол» — 11-й.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Эспаньол
Голы
Феррейра-Карраско, 52 (1:0), Рауль де Томас, 74 (1:1), Феррейра-Карраско, 90 (2:1)
Атлетико
Облак Лоди (Эрмосо, 59) Савич Фелипе Врсалько (Гризманн, 46) Кондогбья Коке Лемар (Кунья, 46) Льоренте Жоау Феликс (Феррейра-Карраско, 46) Корреа (де Пауль, 78)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса (Вила, 87) Кабрера Калеро Хиль (Алейш Видаль, 46) Гомес (У Лэй, 80) Дардер Вилена (Морланес, 60) Баре (Мелендо, 60) Пуадо Рауль де Томас
Предупреждения
Кондогбья 37’, Фелипе 45’, Савич 76’, Льоренте 88’  -  Хиль 30’, Диего Лопес 33’, Вила 88’, Алейш Видаль 90’, Морланес 90’
Удаления
Кондогбья 71’ (вторая ж.к)
Судьи
Васкес (Испания)

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28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Атлетико
ФК Эспаньол
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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 15
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Энес Юнал

Хетафе

 15
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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

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