«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Эспаньола» в добавленное время

«Атлетико» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании победил «Эспаньол» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля на 52-й миунте отличился Янник Карраско. Ответный гол на 74-й минуте забил Рауль де Томас. Победный гол с пенальти был забит на 90+8-й минуте встречи — дубль оформил Карраско.

На 71-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Жоффрей Кондогбиа.

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице примеры. «Эспаньол» — 11-й.