«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Гранады»

«Гранада» обыграла «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (2:1). Однако в финал вышел клуб из Бильбао, так как забил гол на выезде. В первой встрече была зафиксирован счет 1:0.

В финале «Атлетик» сыграет с «Реал Сосьедад».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

«Гранада» — «Атлетик» — 2:1 (0:0)

Голы: Фернандес, 48 (1:0). Санчес, 76 (2:0). Берчиче, 81 (2:1).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Вико, 85), Диас, Дуарте, Санчес, Нева (Антоньин, 85), Гоналон, Эррера (Брайс, 61), Пуэртас, Мачис, Фернандес.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Кордоба, 60), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе (Адурис, 79), Весга, Икер Муниаин (Сансет, 90+2), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Альварес, 40. Санчес, 50. Весга, 73. Симон, 90+3.

Судья: дель Серро Гранде.

5 марта. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».