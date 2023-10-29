«Атлетик» в концовке спас ничью в матче с «Валенсией»

«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в 11-м туре испанской ла лиги — 2:2.

На 32-й минуте хозяев вывел вперед Оскар Де Маркос. На 62-й минуте счет сравнял Фран Перес. 6 минут спустя с передачи Переса отличился Уго Дуро. Ничью «Атлетику» принес гол Алехандро Беренгера на 90+7-й минуте.

«Валенсия» (15 очков) занимает девятоеое место в ла лиге. «Атлетик» (18) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.