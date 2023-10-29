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«Атлетик» в концовке спас ничью в матче с «Валенсией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в 11-м туре испанской ла лиги — 2:2.

На 32-й минуте хозяев вывел вперед Оскар Де Маркос. На 62-й минуте счет сравнял Фран Перес. 6 минут спустя с передачи Переса отличился Уго Дуро. Ничью «Атлетику» принес гол Алехандро Беренгера на 90+7-й минуте.

«Валенсия» (15 очков) занимает девятоеое место в ла лиге. «Атлетик» (18) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.

29.10.2023 | Атлетик — Валенсия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
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 И В Н П +/- О
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2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
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20
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