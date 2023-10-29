«Атлетик» в концовке спас ничью в матче с «Валенсией»
«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в 11-м туре испанской ла лиги — 2:2.
На 32-й минуте хозяев вывел вперед Оскар Де Маркос. На 62-й минуте счет сравнял Фран Перес. 6 минут спустя с передачи Переса отличился Уго Дуро. Ничью «Атлетику» принес гол Алехандро Беренгера на 90+7-й минуте.
«Валенсия» (15 очков) занимает девятоеое место в ла лиге. «Атлетик» (18) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.
29.10.2023 | Атлетик — Валенсия
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
14
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
17
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|0 : 0
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|2 : 1
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|2 : 2
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|2 : 2
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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