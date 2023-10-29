Дубль Ойярсабаля не помог «Реал Сосьедад» обыграть «Райо Вальекано», Захарян вышел на замену в концовке

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 11-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Дублем за гостей отметился Микель Ойярсабаль. 26-летний испанец отличился с игры на 41-й минуте и реализовал пенальти на 66-й.

Ничью хозяевам принес гол Бебе на 90+1-й минуте. Еще один мяч забил Абдул Мумин (31-я минута).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 90-й минуте.

«Реал Сосьедад» (21 очко) занимает пятое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (16) идет восьмым в турнирной таблице.