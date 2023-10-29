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Дубль Ойярсабаля не помог «Реал Сосьедад» обыграть «Райо Вальекано», Захарян вышел на замену в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 11-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Дублем за гостей отметился Микель Ойярсабаль. 26-летний испанец отличился с игры на 41-й минуте и реализовал пенальти на 66-й.

Ничью хозяевам принес гол Бебе на 90+1-й минуте. Еще один мяч забил Абдул Мумин (31-я минута).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 90-й минуте.

«Реал Сосьедад» (21 очко) занимает пятое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (16) идет восьмым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
29 окт, 18:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:2
Реал Сосьедад

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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