«Реал» пока не определился с будущим Асенсио

«Реал» все еще не решил, будет ли клуб продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио, сообщает Marca.

По данным источника, руководство команды склоняется к тому, чтобы не предлагать новое соглашение футболисту. Однако игра хавбека заставила их задуматься.

«Реал» пока не определился со своим решением. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Асенсио провел 25 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 8 голов.