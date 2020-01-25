«Атлетик» сыграл вничью с «Эспаньолом» и продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетиком» — 1:1. Беспроигрышная серия «Атлетика» во всех турнирах достигла восьми матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)

Голы: Вильялибре, 12 (0:1). Рауль де Томас, 63 (1:1).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Виктор Санчес (Льюис Лопес, 61), Дардер, Рока, Мелендо (Эмбарба, 57), Кальери (У Лэй, 84), Рауль де Томас.

«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Икер Муниаин (Эчеварриа, 82), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 69), Вильялибре (Кодро, 84).

Предупреждения: Весга, 9. Виктор Санчес, 17. Рока, 56. Эспиноса, 59.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

25 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».