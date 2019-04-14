"Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" благодаря дублю Уильямса

"Атлетик" победил "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании (3:2). Дублем в составе клуба из Бильбао отметился форвард Иньяки Уильямс.

"Атлетик" набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 27 баллами располагается на 19-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Атлетик" - "Райо Вальекано" - 3:2 (1:1)

Голы: Иньяки Уильямс, 2 (1:0). Алекс Морено, 45 (1:1). Иньяки Уильямс, 50 (2:1). Рауль Гарсия, 72 (3:1). Рауль де Томас, 85 (3:2).

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 18 (вратарь)

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче (Лекуэ, 61), Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия (Лопес, 58), Икер Муниаин (Кодро, 89), Иньяки Уильямс, Кордоба.

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Тито, Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 73), Марио Суарес, Медран (Эмбарба, 69), Посо (Ди Санто, 79), Бебе, Рауль де Томас.

Предупреждения: Адвинкула, 49. Ба, 68. Иньяки Уильямс, 90+5.

Удаление: Адвинкула, 52.

Судья: Мартинес Мунуэра.

14 апреля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

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