«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком»
«Барселона» в матче второго тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.
На гол Иньиго Мартинеса каталонцы ответили точным ударом Мемфиса Депая. На 93-й минуте встречи защитник «Барсы» Эрик Гарсия получил красную карточку.
После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
«Атлетик» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
Голы: Иньиго Мартинес, 50 (1:0). Депай, 75 (1:1).
«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 76), Дани Гарсия (Саррага, 82), Сансет (Весга, 67), Венседор (Рауль Гарсия, 67), Иньяки Уильямс, Беренгер (Морсильо, 81).
«Барселона»: Нету, Пике (Араухо, 31), Жорди Альба, Гарсия, Дест (Эмерсон, 82), Бускетс, де Йонг, Педри (Сержи Роберто, 62), Гризманн, Депай, Брэйтуэйт (Демир, 62).
Предупреждения: Иньиго Мартинес, 20. Гарсия, 28. Жорди Альба, 76.
Удаление: Гарсия, 90+3.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
21 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю