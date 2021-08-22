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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком»

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21 августа. «Атлетик» — «Барселона» — 1:1. Фото AFP
21 августа. «Атлетик» — «Барселона» — 1:1. Фото AFP
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«Барселона» в матче второго тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.

На гол Иньиго Мартинеса каталонцы ответили точным ударом Мемфиса Депая. На 93-й минуте встречи защитник «Барсы» Эрик Гарсия получил красную карточку.

После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Атлетик» — «Барселона» — 1:1 (0:0)

Голы: Иньиго Мартинес, 50 (1:0). Депай, 75 (1:1).

«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 76), Дани Гарсия (Саррага, 82), Сансет (Весга, 67), Венседор (Рауль Гарсия, 67), Иньяки Уильямс, Беренгер (Морсильо, 81).

«Барселона»: Нету, Пике (Араухо, 31), Жорди Альба, Гарсия, Дест (Эмерсон, 82), Бускетс, де Йонг, Педри (Сержи Роберто, 62), Гризманн, Депай, Брэйтуэйт (Демир, 62).

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 20. Гарсия, 28. Жорди Альба, 76.

Удаление: Гарсия, 90+3.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

21 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

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33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

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1.93

ТМ 3.0

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26%

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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