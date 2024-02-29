Стало известно, почему «Барселона» сомневается в кандидатуре Флика

«Барселона» ищет кандидата на пост главного тренера. Нынешний специалист Хави летом покинет свой пост.

По данным Marca, фаворитом ранее был Ханс-Дитер Флик, однако руководство каталонцев уже сомневается в его кандидатуре, так как он работал только в чемпионате Германии.

На данный момент в шорт-лист команды также входят итальянец Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий «Брайтон» и два немецких тренера — Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн.