Ашраф Хакими: «В конце июня я должен вернуться в «Реал», но случиться может что угодно»

Защитник Ашраф Хакими, выступающий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Реала», заявил, что не уверен в своем будущем в «Королевском клубе».

— Да, в конце июня моя аренда в Дортмунд заканчивается и я должен вернуться в «Реал», но случиться может все, что угодно, — цитирует Goal.com Хакими. — Посмотрим, как все сложится летом. Я сейчас думаю только о том, чтобы играть как можно чаще и продолжать прогрессировать. Здесь, в Германии, мне дают такую возможность.

Хакими находится в аренде в «Боруссии Д» с лета 2018 года. В сезоне-2019/20 на счету 21-летнего марроканца 6 голов и 9 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро. У «Боруссии» нет права выкупа Хакими, однако, по информации немецких СМИ, клуб имеет приоритетное право вести переговоры по трансферу футболиста.