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Асенсио доволен, что смог забить «Гранаде»

22:38

Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Гранадой» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Мы очень рады, что победили сегодня. Я доволен, что забил сегодня. Продолжаем сохранять отличную форму. Эта победа — для всех наших фанатов», — приводит официальный Twitter «Королевского клуба» слова Асенсио.

Асенсио стал автором первого гола «Реала» в ворота «Гранады». В сезоне-2021/22 футболист провел 13 матчей за команду, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Испания. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 18:15. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:4
Реал
Голы
Асенсио, 19 (0:1), Начо, 25 (0:2), Суарес, 34 (1:2), Винисиус Жуниор, 56 (1:3), Менди, 76 (1:4)
Гранада
Машимиану Санчес Нева Диас (Торренте, 58 ) Кини Гоналон (Руис, 59 ) Мончу Рочина (Хорхе Молина, 59 ) Соро (Эскудеро, 79 ) Суарес Пуэртас (Монторо, 46 )
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба (Вальехо, 83) Начо Менди Кроос (Иско, 80) Модрич (Камавинга, 80) Каземиру Бензема (Йович, 80) Асенсио Винисиус Жуниор (Родригу, 71)
Предупреждения
Монторо 62  -  Иско 80
Удаления
Мончу 67
Судьи
Хуан Мартинес Мунуэра

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Иван Торопцев все материалы автора

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