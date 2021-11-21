Асенсио доволен, что смог забить «Гранаде»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Гранадой» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Мы очень рады, что победили сегодня. Я доволен, что забил сегодня. Продолжаем сохранять отличную форму. Эта победа — для всех наших фанатов», — приводит официальный Twitter «Королевского клуба» слова Асенсио.

??? @marcoasensio10 : «Hello everyone, we're very happy for the win. Personally I'm happy for my goal. We're continuing our good run of form. This is a victory for all our fans. We keep going! Hugs!» pic.twitter.com/6GPjWz5V4D — Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) November 21, 2021

Асенсио стал автором первого гола «Реала» в ворота «Гранады». В сезоне-2021/22 футболист провел 13 матчей за команду, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.