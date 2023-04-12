Модрич отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов евро в год

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По данным источника, клуб предлагал хорвату зарплату в 30 миллионов евро в год. Однако он хочет продолжать играть в «Реале». Футболист надеется на то, что в скором времени он и мадридцы договорятся о продлении его соглашения.

37-летний игрок выступает в «Реале» с лета 2012 года. За это время он провел 307 матчей за команду и забил 25 голов.