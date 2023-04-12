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Сегодня, 14:53

Модрич отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов евро в год

Виктория Кравченко
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Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По данным источника, клуб предлагал хорвату зарплату в 30 миллионов евро в год. Однако он хочет продолжать играть в «Реале». Футболист надеется на то, что в скором времени он и мадридцы договорятся о продлении его соглашения.

37-летний игрок выступает в «Реале» с лета 2012 года. За это время он провел 307 матчей за команду и забил 25 голов.

Лука Модрич
ФК Реал
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Асенсио близок к продлению контракта с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
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Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
15.04 22:00
Кадис – Реал
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Жирона – Эльче
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Атлетико

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Бетис

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