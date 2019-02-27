Артур и Суарес могут сыграть за "Барселону" в сегодняшнем матче с "Реалом"

Полузащитник Артур Рамос и форвард Луис Суарес включены в заявку "Барселоны" на вторую игру полуфинала Кубка Испании с "Реалом", сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Заявочный лист "Барсы" состоит из 19 футболистов, и выглядит он следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;



Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити;



Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;



Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.

Второй матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет сегодня, 27 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 23:00 мск. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 1:1.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка