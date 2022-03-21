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Сегодня, 10:34

Карло Анчелотти оценил игру Модрича против «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу игры полузащитника Луки Модрича в матче с 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (0:4)

«Мы хотели больше контролировать мяч, прессинговать выше, но после первого гола все пошло не по плану. Медрич должен был создавать давление. Нас за это наказали. План не был хорошим, «Барселона» заслуженно выиграла», — цитирует Анчелотти Marca.

«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Реал
0
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Алавес – Гранада
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 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
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20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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