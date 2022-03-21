Карло Анчелотти оценил игру Модрича против «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу игры полузащитника Луки Модрича в матче с 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (0:4)

«Мы хотели больше контролировать мяч, прессинговать выше, но после первого гола все пошло не по плану. Медрич должен был создавать давление. Нас за это наказали. План не был хорошим, «Барселона» заслуженно выиграла», — цитирует Анчелотти Marca.