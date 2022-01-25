Араухо отклонил первое предложение «Барселоны» по новому контракту
Защитник Араухо отклонил первое предложение «Барселоны» по новому контракту
Защитник Рональд Араухо пока отказывается продлевать контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es.
Араухо недоволен предложенными условиями и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к компромиссу.
Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка матчей за сине-гранатовых, отличившись двумя голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|
7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|21
|9
|4
|8
|27-22
|31
|
9
|Атлетик
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
10
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|
12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
Новости