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Сегодня, 18:11

Араухо отклонил первое предложение «Барселоны» по новому контракту

Защитник Араухо отклонил первое предложение «Барселоны» по новому контракту
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник Рональд Араухо пока отказывается продлевать контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es.

Араухо недоволен предложенными условиями и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к компромиссу.

Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка матчей за сине-гранатовых, отличившись двумя голами.

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 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
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 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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18.01 22:00
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
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Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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 - : -
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