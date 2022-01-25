Араухо отклонил первое предложение «Барселоны» по новому контракту

Защитник Рональд Араухо пока отказывается продлевать контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es.

Араухо недоволен предложенными условиями и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к компромиссу.

Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка матчей за сине-гранатовых, отличившись двумя голами.