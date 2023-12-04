Араухо оценил турнирное положение «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Роналд Араухо поделился мнением по поводу потери очков в матчах ла лиги.

«Если мы потеряем очки в ближайших матчах, это ничего не будет значить, ведь чемпионат на этом не закончится», — цитирует защитника Barca Universal.

«Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В следующем матче команда сыграет с «Жироной».