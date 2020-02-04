Анхель Ди Мария: «Я не мог бить штрафные из-за Роналду и Бэйла»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал, что не имел возможности тренировать удар со стандарта, когда играл в «Реале», из-за конкуренции с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом.

— Я всегда был окружен высококлассными игроками, которые забивают много голов! — приводит слова аргентинца Goal. — Благодаря им я понимал, что учиться новому можно всегда, поэтому тренировался упорнее. Когда я играл за «Реал», то имел возможность пробивать штрафные удары лишь на тренировках, потому что в играх за них были ответственны Роналду и Бэйл.

Упорным трудом я приобрел уверенность, и когда я получил возможность бить штрафные в «ПСЖ», мне повезло, и я начал забивать со стандартов.

Напомним, ди Мария играл за «Реал» с 2010 по 2014. В 2015 он перешел в «ПСЖ». В сезоне 2019/20 31-летний аргентинец забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.