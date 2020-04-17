Андрес Иньеста: «Гризманну нужно время на адаптацию, так же, как де Йонгу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что форварду каталонской команды Антуану Гризманну необходимо время на адаптацию.

— У Гризманна и Френки де Йонга одинаковый случай, — цитирует Marca Иньесту. — Антуану, как и Френки, нужно время, так же, как и любым новичкам, которые переходят в команду каждый год. Гризманн — огромный талант, он добьется успеха и найдет место в команде, за которую не так просто играть.

29-летний Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро летом 2019 года. В сезоне-2019/20 француз забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «сине-гранатовых».