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«Андорра» подписала контракт с племянником Шакиры

18:52
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Нападающий Антонио Мебарак, являющийся племянником певицы Шакиры, стал игроком «Андорры», сообщает Marca. 19-летний колумбиец прошел через юношеские команды «Атлетико Хуниор» и «Санта-Фе», после чего вышел на профессиональный уровень.

Отметим, что недавно свою первую тренировку с основой «Андорры» провел брат племянника Тонино Мебарак.

Отметим, что президентом «Андорры» является защитник «Барселоны» Жерар Пике. После 9 туров его команда занимает 2-е место в сегунде В, отставая от лидирующей «Льеиды» на 2 балла.

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