Анчелотти выиграл 11-й трофей с «Реалом» и сравнялся по этому показателю с Зиданом

«Реал» в матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону» со счетом 4:1.

Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это 11-й трофей вместе с клубом. По этому показателю 64-летний итальянец догнал Зинедина Зидана.

Самым титулованным тренером в истории «Реала» является Мигель Муньос, на счету которого 14 трофеев.