Анчелотти сообщил, что Лунин сыграет в воротах «Реала» против «Алькойано»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин будет в стартовом составе на матч 1/16 финала против «Алькойано», сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

«У Лунина есть сезонный абонемент на «Алькойано» (смеется), — цитирует специалиста As.- Он хорошо знает поле и окружающую обстановку, поэтому он может провести хороший матч. Я сказал ему только то, что с его качествами он заслуживает играть больше. Хочу четко сказать, что в этом матче я хочу дать игровое время только одному футболисту — Лунину. В остальном я планирую выставить сильнейший состав. Это не будет матч для тех, кто играл реже в этом сезоне. Мы сыграем лучшим возможным составом».

22-летний украинец в текущем сезоне за «Реал» пока не играл. В прошлом сезоне он сыграл за команду только раз, и именно против «Алькойано» в Кубке. «Реал» проиграла этот матч со счетом 1:2. Матч «Алькойано» — «Реал» состоится 5 января. Начало в 22.30 по московскому времени.