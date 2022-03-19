Анчелотти рассказал, кто может заменить Бензема в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто может заменить Карима Бензема в матче 29-го тура ла лиги против «Барселоны».

Бензема получил травму в матче 28-го тура против «Мальорки» (3:0).

«Я уже принял решение, но вам не скажу. Бэйл — альтернатива Бензема, как и Мариано, Йович, Иско и Родриго. Есть много вариантов, но я выберу тот, который, по моему мнению, лучше всего подходит для этого матча.

Думаю, нам по силам выиграть матч и без Бензема. Безусловно, он важная часть команды, и обычно он справляется со своими обязанностями, но теперь мы должны взять их на себя", — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 23.00 по московскому времени.