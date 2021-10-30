Анчелотти отпустит Азара в другой клуб, если игрок захочет уйти из «Реала»
Форвард «Реала» Эден Азар может покинуть клуб, сообщает Marca.
По сведениям источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти готов отпустить 30-летнего бельгийца в другой клуб, если форвард захочет уйти.
Азар играет за «Реал» с 2019 года. Всего за команду он забил 5 голов в 52 матчах. В сезоне-2021/22 чемпионата Испании Азар провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю