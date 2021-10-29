Бензема и Бэйла не попали в заявку «Реала» на матч с «Эльче»
«Реал» огласил заявку на матч 12-го тура чемпионата Испании с «Эльче».
В заявку мадридского клуба вошли полузащитники Лука Модрич и Иско, которые пропускали встречу 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (0:0).
Нападающий Карим Бензема, а также полузащитники Гарет Бэйл, Дани Себальос и Феде Вальверде пропустят игру с «Эльче».
Матч «Эльче» — «Реал» состоится 30 октября. Встреча пройдет в Аликанте. Начало — в 15.00 по московскому времени.
После 11 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. «Эльче» с 10 баллами идет на 15-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю