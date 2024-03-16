Анчелотти: «Винисиус мог забить 4 гола в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 29-го тура ла лиги против «Осасуны» (4:2).

В прошедшей игре 23-летний бразилец забил 2 гола.

«Винисиус? Он мог забить четыре мяча сегодня. Он сыграл необыкновенно. Нам нужны такие игроки, как он», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 28 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 72 очка. «Осасуна» идет 11-й с 36 очками.