«Атлетико» 17 марта дома в Мадриде сыграет против «Барселоны» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Поединок на арене «Метрополитано» начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Атлетико» — «Барселона» пройдет в прямом эфире для всех зрителей с подпиской на сервис «Окко Спорт». Начало — в 23.00 мск. Следить за ключевыми событиями встречи 29-го тура ла лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».

Мадридский клуб тренера Диего Симеоне находится на четвертой строчке в турнирной таблице примеры с 55 баллами. Каталонцы с 61 баллом идут на третьем месте в чемпионате Испании после 28 туров.

В последний раз команды встречались 3 декабря 2023 года. Тогда в 15-м туре ла лиги сине-гранатовые победили «Атлетико» со счетом 1:0.

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