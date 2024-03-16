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16 марта, 23:00

«Атлетико» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

Трансляция игры «Атлетико» — «Барселона» пройдет 17 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Диего Симеоне.
Фото Reuters

«Атлетико» 17 марта дома в Мадриде сыграет против «Барселоны» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Поединок на арене «Метрополитано» начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Атлетико» — «Барселона» пройдет в прямом эфире для всех зрителей с подпиской на сервис «Окко Спорт». Начало — в 23.00 мск. Следить за ключевыми событиями встречи 29-го тура ла лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».

Мадридский клуб тренера Диего Симеоне находится на четвертой строчке в турнирной таблице примеры с 55 баллами. Каталонцы с 61 баллом идут на третьем месте в чемпионате Испании после 28 туров.

В последний раз команды встречались 3 декабря 2023 года. Тогда в 15-м туре ла лиги сине-гранатовые победили «Атлетико» со счетом 1:0.

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Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 15
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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