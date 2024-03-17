«Атлетик» выиграл у «Алавеса» благодаря дублю Гурусеты

«Атлетик» дома обыграл «Алавес» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Оба гола у хозяев забил нападающий Горка Гурусета.

«Атлетик» поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 56 очками. «Алавес» идет на 13-й строчке с 32 очками.