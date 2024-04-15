Гризманн может продлить контракт с «Атлетико» на фоне слухов о переходе в «Интер Майами»

Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн может подписать новый контракт с командой, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, соглашение игрока истекает в 2026 году, но клуб уже сейчас заключить новый контракт с французом.

Ранее в СМИ писали, что Гризманно интересуется «ПСЖ» и «Интер Майами».

В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забив 21 гол и отдав восемь результативных передач.