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Сегодня, 09:21

Гризманн может продлить контракт с «Атлетико» на фоне слухов о переходе в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн может подписать новый контракт с командой, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, соглашение игрока истекает в 2026 году, но клуб уже сейчас заключить новый контракт с французом.

Ранее в СМИ писали, что Гризманно интересуется «ПСЖ» и «Интер Майами».

В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забив 21 гол и отдав восемь результативных передач.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Интер Майами
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
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3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
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 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
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 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
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9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
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 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
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 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
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13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
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 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
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 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
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 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
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 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
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 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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