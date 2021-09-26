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Анчелотти о ничьей с «Вильярреалом»: «Реал» провел не лучший матч в этом сезоне»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с 7-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (0:0).

«Мы старались прессинговать, но они очень здорово двигали мяч, контролировали его и усложняли нам жизнь. Очевидно, мы провели не лучший матч в этом сезоне. Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас.

Я не расстроен из-за ничьей, потому что с «Вильярреалом» она возможна. Мы продолжим наш путь в чемпионате. Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 17 очков. На счету «Вильярреала» 8 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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