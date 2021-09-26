Анчелотти о ничьей с «Вильярреалом»: «Реал» провел не лучший матч в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с 7-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (0:0).

«Мы старались прессинговать, но они очень здорово двигали мяч, контролировали его и усложняли нам жизнь. Очевидно, мы провели не лучший матч в этом сезоне. Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас.

Я не расстроен из-за ничьей, потому что с «Вильярреалом» она возможна. Мы продолжим наш путь в чемпионате. Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 17 очков. На счету «Вильярреала» 8 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.