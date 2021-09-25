«Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью в чемпионате Испании
«Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании (0:0). Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано».
«Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 17 очков. На счету «Вильярреала» 8 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.
3 октября «Реал» сыграет против «Эспаньола» в гостях в матче 8-го тура ла лиги, а «Вильярреал» дома встретится с «Бетисом».
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Реал» — «Вильярреал» — 0:0
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Азар, 73), Каземиру, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родригу (Камавинга, 46).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Морено, Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 86), Парехо, Капуэ, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Пако Алькасер (Диа, 58), Груневелд (Пенья, 84), Пино (Тригерос, 84).
Предупреждения: Винисиус Жуниор, 40. Коклен, 55. Мойсес Гомес, 70.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
25 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю