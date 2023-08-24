Анчелотти назвал тренеров, которые ему нравятся
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие тренеры ему нравятся.
«Мне нравятся специалисты, которые делают ставку на футбол. Это Гвардиола, Артета и де Дзерби. Также люблю тех, кто умеет хорошо мотивировать игроков. Могу назвать Бордаласа, у нас хорошие отношения», — цитирует итальянца Tyc Sports.
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2023/24. После двух туров ла лиги клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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