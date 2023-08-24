Анчелотти рассказал, что «Реал» не пытался подписать Осимхена

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем «Наполи» Викторе Осимхене. 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром минувшего сезона серии А.

«Осимхен — один из сильнейших нападающих Европы, он очень помог «Наполи» в чемпионском сезоне. Рассматривал ли «Реал» покупку Виктора? Нет, так как, думаю, руководство решило, что уход Бензема будет компенсирован покупкой Беллингема», — цитирует тренера Radio Serie A.

Форвард выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач.