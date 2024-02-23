Анчелотти надеется на скорое восстановление Куртуа
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Тибо Куртуа. Он хочет, чтобы голкипер стал основным вратарем команды в конце сезона, пишет Relevo.
По данным источника, футболист вернется к тренировкам в общей группе в апреле.
Бельгиец сейчас находится на восстановлении с августа прошлого года. После 25 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|20
|5
|1
|54-16
|65
|
2
|Жирона
|26
|18
|5
|3
|57-32
|59
|
3
|Барселона
|26
|17
|6
|3
|56-34
|57
|
4
|Атлетико
|26
|16
|4
|6
|52-28
|52
|
5
|Атлетик
|26
|14
|7
|5
|46-26
|49
|
6
|Бетис
|26
|10
|12
|4
|31-26
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|26
|10
|6
|10
|26-26
|36
|
9
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
10
|Хетафе
|26
|8
|10
|8
|33-38
|34
|
11
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-37
|33
|
12
|Алавес
|26
|7
|8
|11
|25-32
|29
|
13
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
14
|Р. Вальекано
|26
|5
|10
|11
|22-36
|25
|
15
|Мальорка
|26
|4
|12
|10
|23-34
|24
|
16
|Севилья
|26
|5
|9
|12
|30-38
|24
|
17
|Сельта
|26
|4
|9
|13
|29-39
|21
|
18
|Кадис
|26
|2
|12
|12
|17-37
|18
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|26
|0
|9
|17
|25-54
|9
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.03
|23:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.03
|16:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|2.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Кадис
|- : -
|2.03
|20:30
|
Хетафе – Лас-Пальмас
|- : -
|2.03
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.03
|16:00
|
Вильярреал – Гранада
|- : -
|3.03
|18:15
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.03
|20:30
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|3.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|4.03
|23:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|20
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|18
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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