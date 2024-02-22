Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте до 2026 года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт с национальной командой, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до 2026 года.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с января 2023 года. Под его руководством испанцы провели 10 матчей, в которых одержали 9 побед и 1 раз уступили.

Ранее Де ла Фуэнте тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, «Алавес» и «Атлетик» из Бильбао.