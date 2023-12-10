Алонсо хочет покинуть «Барселону» этим летом

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо хочет покинуть команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщают испанские СМИ. В июне 2024 года у игрока истекает контракт.

Футбололист недоволен количеством игрового времени в каталонском клубе. Главный тренер Хави не доверяет защитнику.

Алонсо перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». В текущем сезоне ла лиги 32-летний испанец провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.