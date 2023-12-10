Анчелотти оценил игру голкипера в матче «Реала» с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру вратаря Андрея Лунина в матче 16-го тура ла лиги против «Бетиса».

«Лунин продемонстрировал хорошую игру. Он показал свою индивидуальность и уверенность. Посмотрим, что произойдет в следующем поединке», — цитирует Managing Madrid.

В этом сезоне футболист провел за «Реал» восемь матчей, в которых пропустил пять голов.