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Дубль Аррибаса спас «Альмерию» от поражения в матче с «Валенсией»

Алина Савинова
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«Альмерия» дома сыграла вничью с «Валенсией» в матче 6-го тура ла лиги — 2:2.

У хозяев дубль на счету Серхио Аррибаса (59-я и 69-я минуты). У гостей голы забили Диего Лопес (14-я минута) и Хави Гуэрра (63-я минута).

«Валенсия» расположилась на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании (10 очков). «Альмерия» занимает последнее, 20-е, место (2 очка).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
23 сент, 22:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
2:2
Валенсия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
ФК Альмерия
ФК Валенсия
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
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 4
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