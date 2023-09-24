Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в матче 6-го тура ла лиги против «Сельты» (3:2), сообщает пресс-служба клуба.
У 26-летнего голландца растяжение связок правой ноги, он был заменен на 36-й минуте. Полузащитник рискует пропустить несколько недель.
«Проведенные обследования показали, что у Френки де Йонга сильное растяжение связок правой лодыжки. Он выбыл из состава, и его выздоровление определит его доступность для команды», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне де Йонг провел 6 матчей и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|16-6
|16
|
2
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
8
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
9
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
12
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
16
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
17
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|6
|0
|2
|4
|7-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|0 : 2
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|5 : 3
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 2
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 2
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|24.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
|- : -
|24.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
|- : -
|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Серхио Аррибас
Альмерия
|4
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Савио
Жирона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1
Новости