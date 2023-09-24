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Сегодня, 00:11

Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Френки де Йонг.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в матче 6-го тура ла лиги против «Сельты» (3:2), сообщает пресс-служба клуба.

У 26-летнего голландца растяжение связок правой ноги, он был заменен на 36-й минуте. Полузащитник рискует пропустить несколько недель.

«Проведенные обследования показали, что у Френки де Йонга сильное растяжение связок правой лодыжки. Он выбыл из состава, и его выздоровление определит его доступность для команды», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне де Йонг провел 6 матчей и забил один гол.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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