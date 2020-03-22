«Альмерия» пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

«Альмерия» выделит 1,2 миллиона на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб из второго дивизиона чемпионата Испании изначально собирался пожертвовать 500 тысяч евро, но позднее решил увеличить сумму. Из дополнительно выделенных 700 тысяч евро 300 тысяч пойдут на приобретение продуктов питания для нуждающихся, 200 тысяч предназначены для работников из сферы здравоохранения, 100 тысяч — потерявшим работу и еще 100 тысяч — волонтерам, которые помогают справиться с последствиями коронавируса.

В августе 2019 года «Альмерию» приобрел бизнесмен из Саудовской Аравии Турки аль Шейх.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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