Алаба высказался о сравнении его с Рамосом

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о частом сравнении его с экс-игроком мадридцев Серхио Рамосом.

«Иногда меня сравнивают с Серхио Рамосом, который провел в клубе 16 лет, но на самом это меня не беспокоит. Люди принимают то, что я сейчас здесь, желая написать свою историю по-настоящему. Если говорить о сравнении между нами, то мы представляем разные типы игроков, которых вряд ли можно сравнить друг с другом», — цитирует Алабу Goal.

Рамос этим летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Алаба также стал игроком «Реала».