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Алаба высказался о сравнении его с Рамосом

Алаба: «В «Реале» меня не беспокоят сравнения с Серхио Рамосом»
07:32
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Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о частом сравнении его с экс-игроком мадридцев Серхио Рамосом.

«Иногда меня сравнивают с Серхио Рамосом, который провел в клубе 16 лет, но на самом это меня не беспокоит. Люди принимают то, что я сейчас здесь, желая написать свою историю по-настоящему. Если говорить о сравнении между нами, то мы представляем разные типы игроков, которых вряд ли можно сравнить друг с другом», — цитирует Алабу Goal.

Рамос этим летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Алаба также стал игроком «Реала».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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