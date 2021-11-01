«Рома» хочет купить Начо

«Рома» интересуется защитником «Реала» Начо, сообщает El Nacional.

По данным издания, в 31-летнем испанце заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью. Клуб готов предоставить футболисту больше игрового времени, чем в «Реале».

В этом сезоне защитник провел 7 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действийми. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.