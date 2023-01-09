Алаба поделился мнением по поводу игры Левандовски в «Барселоне»

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о бывшем товарище по «Баварии» Роберте Левандовски, который на данный момент играет в «Барселоне».

«Я знаю, что Роберту очень комфортно в Испании, ему нравится местная культура. Левандовски — игрок мирового класса, я хорошо с ним знаком, но я надеюсь, что моя команда финиширует выше в таблице ла лиги», — цитирует футболиста Bild.