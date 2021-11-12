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Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

12:11
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

По информацию, последние обследования показали, что проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.

Врачи предупредили Агуэро о том, что он может больше не вернуться на поле.

30 октября нападающему стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/12/primera/1636705265_111892.html

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