Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хави хочет вернуть в «Барселону» Тьаго

12:39
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы каталонский клуб приобрел полузащитника «Ливерпуля» Тьаго Алькантару, сообщает журналист Педру Алмейда в Twitter.

По информации источника, Хави обсуждал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапорта возможный трансфер 30-летнего испанца.

Алькантара — воспитанник академии «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pedrogva6/status/1458426315560964110

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Выстреливший в свою дочь инспектор ДПС записал видео с ней перед случившимся
0