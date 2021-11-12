Хави хочет вернуть в «Барселону» Тьаго
12:39
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы каталонский клуб приобрел полузащитника «Ливерпуля» Тьаго Алькантару, сообщает журналист Педру Алмейда в Twitter.
По информации источника, Хави обсуждал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапорта возможный трансфер 30-летнего испанца.
Алькантара — воспитанник академии «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей и отдал одну результативную передачу.
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